Balcão: aparador e buffet tudo junto!

Receber os amigos em casa é sempre uma alegria, ainda mais quando esses encontros são feitos aos redor da mesa de jantar. Nessas horas todo mundo vira chef de cozinha para impressionar. A preocupação em oferecer o melhor dos banquetes é tanta, que ás vezes esquecemos dos utensílios adequados no momento de se servir. E ainda, se não há um buffet para que a comida seja disposta, é bem provável que haja confusão na hora de encher o prato com as delícias. Todas as etapas são importantes: a preparação da refeição, a escolha da louça e o local no qual o jantar será servido. Tudo interfere na percepção de aromas, texturas, sabores e estética do alimento. Para que sua noite gastronômica seja um sucesso, invista em itens que vão ajudá-lo a organizar sua cozinha e, ainda, servirão de apoio para o que for saindo do forno. O balcão de sala de jantar funciona bem para este objetivo. Com ele, é possível guardar louças que não couberam nos armários da cozinha e propor um buffet aos convidados.

O balcão de sala de jantar pode seguir o estilo da sua casa ou ser uma peça decorativa a parte. Se deseja produzir uma atmosfera campestre, opte pelo balcão em madeira. Os móveis marcados pelo tempo também oferecerem um ar rústico à sua sala de jantar. O balcão para sala de jantar também pode ser colorido e, dependendo da cor, aguçam os sentidos ou proporcionam sossego na hora sagrada da refeição. Objetos a mostra, em cima do seu balcão, vão contribuir no clima que se deseja instalar. Copos antigos herdados, pratos exóticos, bordados ou espelhos podem fazer composições interessantes com o móvel. Analise sempre a funcionalidade do balcão de sala de jantar. Praticidade é fundamental. Os nichos internos devem estar em harmonia com o que você deseja organizar. Se o objetivo não é guardar a louça, você pode optar por peças mais simples, no estilo que mais lhe agradar, como o minimalista e moderno.

Inspire-se nestas opções de balcão de cozinha que separamos para você.