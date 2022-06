Homify 360°: A MINI Cooper de Porto Alegre

O nosso homify 360 decidiu inovar, sair da rotina e falar sobre arquitetura que envolve projetos comerciais. O nosso especialista de hoje é o arquiteto brasileiro Ricardo Tramontina. Ele nos mostra novos conceitos de como transformar espaços comerciais em ambientes que transmitem conforto, luxo contemporâneo e claro, toque urbano.

O projeto arquitetônico de hoje, é a nova concessionária de veículos de luxo – Mini Cooper. Este projeto vai além das expectativas e o resultado é simplesmente magnificente. Todos nós conhecemos a marca de veículos chamada MINI, pertencente ao grupo alemão BMW. A MINI chegou ao Brasil em grande estilo e desde o meio do ano passado as suas concessionárias nacionais reproduzem o conceito de estilo transmitido pela marca.

O talentoso arquiteto Ricardo Tramontina foi o eleito para criar o espaço que ia refletir o conceito chique e descolado que é a marca registrada da MINI. Formado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Ricardo também é especialista em Design Gráfico e Estratégia Corporativa pela Universidade de Itajaí.

Esse projeto arquitetônico foi o resultado de um talentoso profissional combinado com mais de 18 anos de experiência.

Para construir a nova concessionária da BMW – MINI de Porto Alegre Ricardo e sua equipe da Art – Arquitetura Ricardo Tramontina, se basearam nos conceitos e no estilo do que é ser MINI: O projeto foi aderido juntamente à algumas das características já registradas pela marca que é o logo da MINI, as cores da marca e o uso de néon no interior de suas concessionárias.

Para produzir um projeto que inspira o estilo de vida urbano e descolado incitado pela a marca Ricardo se inspirou em cubos empilhados, criando uma espécie de “irregularidade equilibrada”.

O produto final que nós veremos em detalhes a seguir revelam o fruto de um excelente trabalho em equipe. A concessionária está tão atraente que qualquer visitante tem dificuldade em resistir o estilo Mini.