Ideias para decorar seu jardim de inverno

Ter um jardim externo é realmente um privilégio. Nem sempre podemos contar com essa área verde, ainda mais morando nos grandes centros urbanos. Uma boa solução são os jardins de inverno que humanizam o ambiente e trazem o clima natural para dentro de casa. Com uma boa decoração, eles podem ser descontraídos, sem deixar nada a desejar.

Os jardins de inverno muitas vezes se tornam ótimas salas de estar ou ambientes de leitura. É interessante delimitar este espaço dentro da residência, quase transformando-o em um local sagrado. Afinal, é ali será seu destino de meditação, relaxamento e bem-estar. É incrível poder ter um pequeno refúgio dentro de casa. Excelente para recarregar as energias e encarar novos dias. Por isso, vale a pena investir em um bom planejamento. Não basta só colocar plantas e pronto, é interessante distribuir objetos de decoração que emanem a energia do seu jardim de inverno. Você pode adicionar toques campestres como madeira e flores em vasos de barro. Se preferir, o rústico combina muito bem por meio de elementos com ar de desgastados pelo tempo. Ou se prefere a sensação de estar numa fazenda, a atmosfera colonial pode encaixar em seu gosto pessoal. A decoração do seu jardim de inverno vai depender de algumas variáveis, entre elas: praticidade na manutenção do jardim ou até complexidade (caso o dono seja um amante da natureza e queira colocar a mão na terra), escolha das espécies, tamanho do espaço, conforto, clima, qual sensação deseja sentir e estilo.

Para ajudá-lo na missão de adicionar verde à sua casa, selecionamos alguns itens de decoração que podem fazer toda diferença em seu jardim de inverno. Inspire-se nestas ideias e convide a natureza para morar com você.