DIY: nichos originais para quartos infantis!

É impressionante a quantidade de itens necessários para se cuidar de um bebê. Quando eles vão crescendo, as prateleiras e nichos abrem espaço aos brinquedos dos mais variados tipos. As estantes podem funcionar bem, porém, elas ocupam o espaço de circulação do quarto, tão importante para os pais na hora de cuidar do bebê, quanto para as crianças que precisam desenvolver sua liberdade de movimento. As prateleiras e nichos suspensos são ótimas soluções, pois conforme forem planejadas, conseguem exercer bem a função de guardar os objetos pessoais sem atrapalhar a passagem das pessoas pelo ambiente. É lógico que os nichos também podem vir acoplados a armários ou serem divisores de ambiente. Para cada caso, vale analisar se o tamanho do quarto comporta esses tipos de nichos. Além de todos os benefícios funcionais, ele também vira recurso estético. Use a imaginação para agrupá-los em posições inusitadas. Você vai se surpreender. Nichos se acomodam nos mais variados espaços e dão visibilidade aos itens essenciais do dia-a-dia.

O nicho convencional é um quadrado em madeira pregado à parede. Você pode ter nichos para quarto de bebê e criança em diferentes formatos, como triângulos, círculos e até com linhas que imitam bichos, carrinhos e personagens. É possível brincar com as dimensões, colocando em uma mesma área nichos pequenos e grandes um colado ao outro. E se quiser ser original, opte por outros materiais, como acrílico, aço, vidro e espelho. Você pode contratar um designer e ter um objeto exclusivo. Se preferir, desenhe o nicho e contrate um marceneiro que o fará nas medidas necessárias.

Conheça algumas opções de nichos para quarto de bebê e criança que separamos para você.