10 casas perfeitas!

A arquitetura de uma casa deve combinar com o estilo de vida das pessoas que nela habitam. Os traços, linhas, contornos, fachadas devem refletir a atmosfera que existe dentro da residência. O tipo de construção imprime personalidade. Comportamentos mais ousados pedem entradas triunfais. Discrição e elegância casam bem com o minimalismo. O conservadorismo se ajusta bem ao clássico e, por aí vai. Na hora de rabiscar o desenho da sua casa, pense sempre em suas características. Você é sua maior referência na hora de projetar o local no qual você passará seus próximos anos. A arquitetura, juntamente com a engenharia, irão definir o caminho que chegue mais perto dos seus desejos. Aqui no homify você pode encontrar o profissional certo, em poucos minutos.

A arquitetura por excelência leva em consideração o conforto, funcionalidade e estética. Refletir sobre esses três elementos vai fazer você se alinhar melhor com suas vontades reais. Com isso, será mais assertivo na hora de partir para a construção. Um bom exercício é analisar diferentes modelos de casa para entender qual estilo está em harmonia com o seu jeito de ser. Você pode misturar os conceitos e chegar em um resultado único. Acesse a categoria casa do homify e veja os estilos.

Neste artigo, demos o primeiro passo para você começar a se inspirar. Aqui estão listadas 10 residências incríveis e encantadoras. Verdadeiras obras-de-arte realizadas por arquitetos e engenheiros do Brasil e do mundo.Confira estas opções de modelos de casa e imagine como será seu novo lar.