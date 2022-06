Dicas DIY para mudar a decoração do quarto!

Após empilhar suas caixas, o formato deverá ser como o da imagem. Aqui, foram utilizados três tons de cores diferentes para que o móvel ganhasse mais vida no ambiente. A opção pela pintura foi apenas no fundo, no entanto, é possível personalizar o móvel de acordo com o gosto pessoal, afinal, esta é a essência do DIY. Outras possibilidades de acabamento da peça são a cobertura com vinil, pintura em uma mesma cor, utilização de adesivos e muitas outras possibilidades que a sua imaginação permitir.

Com esta estante no seu quarto, inspirada no projeto dos alemães da Ekomia, você ganha uma nova possibilidade de organização e deixa o ambiente ainda mais bonito. Comece já a sua!