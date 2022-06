Acessórios incríveis para decoração de jardins!

Decorar o jardim é sempre uma atividade deliciosa. Naqueles dias em que tudo parece dar errado, experimente fazer pausas em locais nos quais a natureza está presente. É bem provável que você se sinta mais leve. O verde tem uma influência enorme em nosso humor. Alguns objetos podem deixar seu jardim ainda melhor. Castiçais, esculturas, bancos coloridos, balanços, pedras, pufes, comedouro de passarinho e muito mais proporcionam originalidade ao seu jardim.

Morar em apartamento não é obstáculo para se construir um jardim exuberante. O segredo é escolher a espécie perfeita para o nível de luz natural que o seu espaço consegue ter, adaptar as plantas em vasos adequados e fazer misturas de mudas que convivem bem – quando o vaso for compartilhado, como no caso de hortas . As plantas conseguem criar uma atmosfera de casa do interior, como se todos os dias você fizesse pequenas viagens até o campo. A decoração de jardim pode ser exótica, ousada, discreta, alegre, viva, nostálgica, enfim, há uma infinidade de elementos a serem incorporados. Divirta-se escolhendo acessórios irreverentes. Abra-se para um mundo de possibilidades. Mesmo os itens que normalmente ficam instalados dentro da casa podem virar excelentes objetos de decoração em seu jardim. Galochas viram vasos, bicicletas se transformam em suporte de plantas, tijolos acolhem as flores da estação. Reaproveitar também é uma ótima saída.

No homify, com certeza você encontrará o profissional ideal que irá ajudá-lo a colocar em prático seus planos de decoração para jardim. Anime-se com estas ideias fresquinhas que separamos para você. Respire fundo o ar puro e abra caminho para que o verde entre com tudo em sua casa.