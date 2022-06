Casa com caráter atemporal

A casa que homify vai apresentar hoje está localizada no encontro entre o rio Han do Sul com o Han do Norte, em uma bonita área ecológica em Yangpyeong. O projeto moderno desta habitação, que é dividida em caixotes, é uma tendência e faz com que a moradia atraia atenção de longe. Mesmo seguindo um estilo atual, esta residência nunca vai sair de moda e vai ser sempre atemporal por conta da simplicidade de suas linhas retas e pelo uso de materiais usuais.

Venha com a gente conhecer o projeto deste precioso lar.