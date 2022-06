10 salas de estar modernas e criativas!

No projeto de Gisele Taranto Arquitetura, a sala de estar é integrada com a sala de jantar e a cozinha. Espaçosa, ela tira todo o proveito da bela vista panorâmica com painéis de vidro em toda a extensão da parede. No teto, uma malha de bambu filtra a claridade que vem das telhas opacas e translúcidas, propiciando uma alternativa sustentável de iluminação. Os sofás claros dispostos em L se assemelham a divãs e são complementados por mesas laterais em madeira e larga mesa de centro no mesmo material, com design exclusivo. O tapete escuro em tom neutro realça o conjunto de sofás e mesas.