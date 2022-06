6 ideias para aumentar um espaço pequeno

Se em sua construção você for trabalhar com um projeto de gesso, lembre- se dos cortineiros, ou se for rebaixar o teto com o gesso, lembre-se do espaço para a cortina, pois assim você terá uma amplitude de espaço, e também uma unidade entre o item de decoração e a parede. Opte por uma cortina que atinja o comprimento até o chão, mas tenha cuidado na barra, ela tem que apenas encostar no chão, e não ficar com sobras de tecido, nesses detalhes você terá um espaço meticulosamente pensado, onde os detalhes fazem diferença no resultado final.