À prova do tempo: 7 tetos preciosos para sua cobertura

Um exemplo de como dentro do mesmo ambiente pode coexistir harmoniosamente mais de um estilo. Aqui, o estilo rústico está presente novamente, mas em uma forma totalmente diferente da anterior e convive com a modernidade de alguns dos móveis. Cada detalhe exprime amor e dedicação com a decoração. Uma luminária de fibra, obras de arte e delicados móveis vintage. E o teto? Com as clássicas e nobres telhas.