10 modelos de camas que ninguém nunca imaginou (e você vai se surpreender)

Se você ama a elegância e o conforto esta base de cama é tudo o que você sempre quis. Um projeto mais colonial, com capitaneado na cabeça que faz com que pareça pomposa, e ao mesmo tempo muito confortável na superfície acolchoada. Além disso, você pode usar a base com revestimento de pele, para ambientes modernos, ou tecidos para espaços rústicos.

E para dar o toque final, não se esqueça de completar a sua base com um rodapé, tapetes, almofadas e roupa de cama com cores suaves.