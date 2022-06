15 Entradas modernas para copiar em casa

A entrada de uma casa é talvez o ponto mais importante de um projeto. Ao renovar apenas essa parte você poderá transformar completamente. Uma boa entrada é aquela que tem um ar muito convidativo, é um preâmbulo para o que vamos encontrar e deve sempre ter um estilo único que a personalidade do resto da residência. Isto é o que você pode conseguir com o jogo de volumes, as lacunas, as paredes salientes, coberturas tipo pérgolas, desníveis, plantas, revestimentos de parede, cores e até mesmo espelhos d'água.

Agora, confira algumas ideias para você copiar para sua casa!