Armários e closets: 15 ideias com muito estilo!

Todo nós gostamos de ter uma casa confortável e agradável, onde podemos ter todas as nossas coisas organizadas e protegidas, mas, às vezes, as circunstâncias nos impedem de ter tudo o que desejamos. Nestes casos, é quando a criatividade e engenhosidade devem trabalhar juntas para dar o melhor de nós.

O vestuário pode ser uma das áreas da casa onde mais se nota falta de organização e controle, porque com a agitação da vida diária nos esquecemos de dedicar tempo; uma vez que a porta se fecha – esquecemos do que mantemos dentro. Portanto, com este livro de ideias queremos ajudá-lo a obter o máximo de ordem no seu closet, não importa quão pequeno seja. Temos 15 designs elegantes com muito estilo para sua inspiração.