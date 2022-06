Pequenas coberturas: 6 propostas para casas com zero espaço!

Se você tem um cômodo com vista para o jardim, nada melhor do que transformá-lo em uma cobertura fechada. Talvez tenha que realizar algumas repartições, a fim de adaptar o espaço para próprio formato deste ambiente. Incorporar uma churrasqueira é fundamental. Existem muitos estilos churrasqueiras tipo de forno com tampas ou portas que impedem a passagem excessiva de fumaça para o interior. Além disso, as grandes janelas são outro requisito para a cobertura, de modo que esteja conectada com a natureza. Acima, um belo exemplo do estúdio de Maria Florença Funes.