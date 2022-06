homify 360°: Um lar contemporâneo no Litoral Catarinense

Nós sabemos como a arquitetura e o design de interiores se completam não apenas de maneira estética mas também de uma maneira funcional. Dessa mesma maneira se completam as duas arquitetas responsáveis pela Espaço do Traço, um habilidoso escritório de arquitetura que já completou mais de dez anos de experiência no mercado nacional.

Vanessa Faller e Maíra Queiroz possuem além de uma amizade, uma parceria duradoura que tem sido um sucesso para esse escritório catarinense. Com criações contemporâneas, elegantes e funcionais essas duas talentosas arquitetas têm sucedido e tornado os sonhos de muito cliente uma doce realidade.

Elas atribuem o sucesso e a satisfação de seus clientes à criatividade e fusão de estilos pertencentes as duas. O maior foco do Espaço do Traço é trazer conforto e funcionalidade combinados aos desejos e expectativas de cada cliente.

Em julho do ano passado Vanessa e Maíra completaram o aniversário de dez anos de parceria. Além disso, durante esse mesmo período tiveram uma de sua mostras premiada como O Ambiente Mais Original no evento Casa Cor de Santa Catarina.

Hoje, nós apresentaremos à vocês um dos projetos arquitetônicos desenvolvidos pelo Espaço do Traço. Veja mais: