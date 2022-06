​Uma casa de família elegante com jardim de inverno

Esta casa em cores neutras com detalhes e texturas de madeira tem toques modernos e clássicos. O exterior é envolto em um equilíbrio entre um cinza neutro e o branco com texturas de madeira que proporcionam um efeito quente que se entrelaça com a natureza. Não é só no verão que você vai aproveitar esta casa. No inverno, você pode usar o jardim de Inverno, ou seja, a moradia oferece áreas espaçosas até para os dias frios.

Uma casa sustentável na natureza.