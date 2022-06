Elegante por dentro: Essa casa modular de 75 metros quadrados vai te impressionar

Muitas pessoas querem construir sua própria casa com tudo o que elas sonharam. E o melhor é que hoje em dia, em comparação com o passado, com o desenvolvimento de vários métodos e tecnologias de construção ficou mais fácil e possível construir seu sonho com um custo razoável.

Por exemplo, umas das opções vem do crescimento rápido na indústria de construção residencial e casas modulares. Estas estruturas arquitetônicas em caixas, que são concluídas ainda na fábrica, reduzem os custos de produção e agilizam o processo. E ainda, a extensão do local não influencia, por isso é possível construí-la em uma área estreita.

Homify vai mostrar uma residência modular que foi projetada com a ajuda dos profissionais da CasasCube. Ela foi concluída com cerca de 75 metros quadrados através do método de construção modular. Confira com a gente!