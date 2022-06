7 terraços com churrasqueiras que você vai adorar

Quem não gostaria de um terraço com churrasqueira? Certamente, muitas pessoas. Principalmente agora que o calor está chegando, nada melhor do que uma área ao ar livre para o encontros com os amigos e um churrasquinho. Se você tem um espaço no exterior, mas ele não está arrumado e organizado para receber seus amigos ou família, agora é hora de fazer isso! Neste livro de ideias, vamos compartilhar alguns projetos de nossos especialistas do homify para inspirá-lo a projetar seu terraço e para você incluir uma churrascaria nele.

Se você já conta com um quintal ou um deck, mas quer renovar ou dar um novo visual, este livro de ideias também é para você! Ideias e inspirações, modernas, tradicionais, para espaços pequenos ou grandes espaços. Vamos lá!