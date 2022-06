21 escadas ideais para casas com espaço limitado

Quando falta espaço em nossa casa, a primeira coisa que precisamos é reduzir elementos arquitetônicos como paredes ou divisões a fim de obter mais metros quadrados para otimizar a vida em casa. No entanto, existem elementos que não podem faltar em uma casa de dois andares: aqui a escada é imprescindível.

Para te apresentar ideias de escadas que não ocupem muito espaço ou que sejam funcionais, escolhemos imagens com desenhos de modelos estreitos ou pequenos. Os projetos deste livro de ideias foram propostos por arquitetos e designers de interiores com perfis na plataforma homify.

Escolha o seu projeto favorito e, se agora for a hora de por as mãos na obra, entre em contato com um desses profissionais para ajudá-lo a projetar e construir sua escada dos sonhos e perfeita para casas com pouco espaço. Confira nossas ideias!