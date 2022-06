21 jardins com arbustos que são maravilhosos

Na hora de planejar o paisagismo do seu jardim, são tantos tipos de plantas e flores a escolher que as dicas de profissionais são sempre bem-vindas. É por isso que esse livro de ideias traz para você modelos de projetos exemplares com um tipo de planta que não pode faltar no seu jardim, o arbusto.

Se você não tem certeza de o que é arbusto, já vai entender. Os tipos de arbustos são árvores de pequeno porte que chegam a ter, no máximo, 6 metros de altura, quando muito. Uma das principais características é que elas possuem sua bifurcação bem baixa, junto ao solo. Então, são aquele tipo de plantas em que os caules com folhas parecem ter brotado diretamente do chão, sem tronco.

Os arbustos são amplamente utilizados nos projetos paisagísticos, pois além de haver uma grande variedade, são todos muito bonitos e podem ser utilizados para demarcar caminhos, como cerca viva e cortinas naturais, impedindo que quem está do lado de fora veja a parte interna do jardim.

Agora que já tirou a dúvida principal, chegou a hora de se inspirar com projetos de paisagismo utilizando arbustos planejados pelos paisagistas da homify.