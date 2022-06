7 quartos infantis maravilhosos!

Crianças usam bonecos e bonecas para viver mil vidas diferentes durante a infância. Por que então pausar a brincadeira? Com isto em mente, a casa de bonecas vira uma cama para crianças até certa idade. Mesmo durante o sono a brincadeira não para e a sensação de viver outras vidas com as bonecas se mistura a vida da criança, criando uma importante relação de afeto com as brincadeiras sem, no entanto, colocar a obrigação da separação rígida entre vida real e faz-de-conta.