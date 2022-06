5 grandes arquitetas

Esta doceria parece ter açúcar em cada canto de seu projeto.Adriana Scartaris soube, com precisão e bom senso, equilibrar os volumes vazados dos mostruários dos doces com as superfícies brancas como açúcar dos balcões e paredes. Os pequenos vasos, também brancos, transbordam com poucas porém lindas flores, dando um colorido estrategicamente colocado no ambiente alvo desta doceria que respira limpeza e gostos.