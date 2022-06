5 projetos de design de interiores surpreendentes!

Um cômodo de ares sóbrios, de caráter comportado e repleto de tons pastéis. Esta sala de jantar/cozinha, desenvolvida pelo escritório Lopez Interiores, contrasta com o próximo ambiente (presente no mesmo projeto) assim como nosso humor da manhã pode contrastar com o humor da noite, ou mesmo as diferentes tarefas que exercemos em diferente períodos do dia-a-dia. Mais humano do que isto impossível.