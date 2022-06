10 papéis de parede sensacionais para o quarto!

Para decorar o quarto, este ambiente deve conter itens que fale a sua língua, que tenha sua personalidade e combine com o seu estilo, ou no caso se você vai dividir este cômodo com alguém, certamente esse espaço tem que ter um mix com o gosto pessoal das pessoas que ali vão conviver.

O papel de parede tem ganho cada vez mais destaque na decoração para ambiente diversos, e cada vez mais tem surgido modelos mais modernos, estampas diferentes, texturas cada vez mais bonitas. Aproveitando a tendência do DIY (sigla americana que diz: faça você mesmo) existem papéis de parede fáceis de aplicar.

Existem mil e uma maneiras de aplicar o papel de parede. ele pode ser aplicado em quase todas as divisões da casa, e em diversos cômodos, como quarto, o banheiro, corredores, ou até mesmo cobrir o teto ou mesmo as portas. Ele pode também se tornar um detalhe charmoso na decoração, com apenas uma faixa ou em uma parte de uma parede.

Pensando nisso, a homify preparou este artigo, com algumas ideias criativas para decoração de quartos, utilizando papéis de parede que chamem a atenção e se destacam divinamente no seu cantinho favorito. Confira!