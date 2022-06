10 fontes incríveis para jardins!

Seja num jardim de amplas dimensões ou naquele cantinho da casa em que você descansa após um longo dia de trabalho, as fontes são garantia de movimento para a visão, som relaxante para os ouvidos e refrescância para a pele que pode tocar suas águas. Usadas desde os tempos mais longínquos nos mais antigos jardins, elas são um elemento imprescindível para quem quer adicionar um toque de natureza aliado ao engenho humano. Elas já estavam presentes nos jardins de laranjeiras da Espanha do século XII, nas Villas italianas do Renascimento e, agora, também estão com toda sua elegância ao alcance do seu jardim. As fontes são mais do que água jorrando: são perpétuo o movimento da vida na escala da vida humana, fonte de leveza e paz na agitada rotina moderna.