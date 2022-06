6 perguntas para responder antes de construir uma churrasqueira

Antes de qualquer coisa, deve-se fazer um projeto da churrasqueira, com todas as medidas do espaço destinado a ela. Uma churrasqueira pequena em uma área de lazer grande é desproporcional, enquanto uma churrasqueira grande em uma área de lazer pequena não deixa lugar para as estruturas de apoio. Além disso, uma churrasqueira grande demais , seja em que espaço for, pode representar um gasto maior e desnecessário de carvão. Nos dois casos, é preciso lembrar que a churrasqueira precisa de uma bancada de apoio, formada por uma pia e uma área de trabalho. Assim, o conveniente é pensar logo no conjunto para que não seja necessário, por exemplo, no caso de uma churrasqueira em área pequena (como a varanda do apartamento), ficar indo e vindo da cozinha interna. Lembre também que, havendo espaço, pode-se incluir no projeto um forno para pizza, um forno à lenha ou, ainda, um fogão à lenha.