Em busca da pia perfeita

Viver uma rotina agitada é algo presente na vida da maioria das pessoas nos dias de hoje. Temos a impressão de que o tempo está passando cada vez mais rápido; as horas de um dia parecem não ser mais suficientes para dar conta do trabalho, da vida pessoal, dos relacionamentos, dos compromissos, dos estudos… Estamos deixando muita coisa passar pela frente dos nossos olhos sem que as percebamos, e assim os anos vão passando.

Lugares que são familiares demais para nós, como a nossa casa, acabam possuindo detalhes que, com o passar do tempo, paramos de notar. Passamos pela frente de fotos do passado que nem notamos mais. A cadeira da cozinha está desgastada, mas não percebemos. A iluminação da sala de estar não é adequada para períodos noturnos, mas não fazemos nada para consertar isso.

Se não entrarmos no processo de desaceleração do tempo, as coisas vão perder mais o sentido a cada dia. Estamos falando disso pois existem elementos que são essenciais em nossas vidas, mas às vezes nem notamos a importância ou a existência deles. Todos os dias de manhã você acorda e vai direto ao banheiro lavar o rosto. Você tem consciência de que a pia da sua casa é praticamente o primeiro elemento interativo do seu dia?

Sabemos que é apenas um detalhe, dentre tantos que vão passar por você ao longo do dia, mas se o segredo da perfeição está justamente nos detalhes, que tal prestar atenção na pia de seu banheiro e checar se ela realmente lhe satisfaz? Para te ajudar a responder essa questão, estão aqui alguns exemplos de pias modernas disponíveis no mercado. Quem sabe você não se inspira e renova os elementos com os quais tem contato nos primeiros momentos do seu dia?