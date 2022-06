Mesas ecléticas com design inovador

São elas as responsáveis por sustentar nossos rituais gastronômicos diários, bem como suas superfícies estão sempre prontas para receber qualquer objeto que nela colocamos. Provavelmente o homem sentiu a necessidade de estruturas estáveis já na Idade da Pedra, onde rochas eram utilizadas para o mesmo fim que possuem hoje. Com o passar dos anos e das eras, elas foram ficando mais aprimoradas, podendo se apresentar em formas diferentes e serem feitas de materiais dos mais variados tipos. Estamos vivendo um período sem igual na história do design, principalmente desde o início da modernidade, onde se tornou fácil e divertido repensar tudo o que está ao nosso redor. Hoje em dia, designers de todas as partes do mundo competem entre si quando o assunto é inovação, e podemos ver o resultado disso através da variedade de modelos inusitados de mesas disponíveis no mercado.

Já falamos outras vezes sobre elas, mas como a sua importância em nossas vidas é imensa, vamos abordar mais uma vez o assunto: juntamos algumas mesas com design inovador justamente para te mostrar que você não precisa colocar limites em sua imaginação na hora de pensar um espaço! Confira elas à seguir!