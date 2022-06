8 passos para ter uma sala de jantar moderna

As paredes que ficam a volta da mesa de jantar são detalhes muito importantes em uma sala de jantar moderna. As paredes podem ser decoradas com cores marcantes, com papéis de paredes com grafismos ou com texturas de tijolos. A última opção faz parte da composição da sala de jantar moderna projetada pelo arquiteto e designer de interiores Lucio Nocito. Reserve pelo menos uma parede para investir em um revestimento interessante e assim, transformar a sala de jantar em um local mais moderno. A parede de tijolos faz um jogo visual com o piso claro e com as cadeiras que ficam a volta da mesa de jantar.