15 sofás lindos para ver antes de comprar o seu

A sala de estar, como todo mundo sabe, é o lugar da convivência social em uma casa. Familiares, amigos e outros visitantes são aí recebidos e, portanto, conforto e beleza são requisitos necessários à decoração desse espaço.

Os modelos de sofá são os mais variados, desde os tradicionais e os clássicos até os móveis em L ou com chaise. Também podem ser de variados tamanhos, com dois, três ou mais lugares. Já os materiais são muito diversificados, indo da estrutura em madeira ou fibra natural à estrutura em metal e do couro aos tecidos de todos os tipos, como o suede, por exemplo.

As cores também podem variar, embora os tons neutros, o branco e o preto sejam muito usados. Atualmente, os tons de azul e de cinza têm agradado muito os compradores. Mesmo assim, a personalidade do comprador e o estilo de sua casa podem autorizar cores mais vibrantes, como, o amarelo, o vermelho e o rosa. Geralmente, os sofás são mais fáceis de compor na decoração quando são lisos, mas tecidos estampados também podem fazer bonito.

É preciso lembrar que o tamanho da sala é o que determina o tamanho do sofá. O ideal é que a peça tenha 70 cm livres em torno de si para permitir a circulação. E, se o sofá for separar ambientes, aconselha-se dispor um aparador atrás dele.

Outro detalhe importante é o tapete que deverá compor com o sofá. Ele deve ser escolhido depois de se escolher o móvel, pois deve ser harmonioso com ele e ter tamanho suficiente para cobrir o piso e se estender 15 cm para dentro do sofá. Nada de tapetes grandes demais ou pequenos demais: eles desequilibram a decoração.

A seleção a seguir apresenta 15 sofás lindos que você deveria ver antes de comprar o seu. Divirta-se!