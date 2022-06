Antes & Depois : A incrível renovação de um pequeno apartamento

Vamos ter que iniciar uma reforma!”; quantas vezes nós já pensamos ou dissemos essa frase? Certamente muitos de nós já disseram várias vezes. Um cano quebrado, o sistema elétrico para ser refeito, a umidade do banheiro, as paredes com os sinais do tempo: se você mora em uma casa antiga, você deve tentar recuperar a propriedade para um estilo elegante mantendo a estrutura que lembra o formato original ou começar do zero e mudar absolutamente tudo. Este último ponto foi tomado ao pé da letra pelo arquiteto italiano Andrea Pella. A renovação deste pequeno apartamento em Milão resultou em um projeto espetacular.