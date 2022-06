Belíssimas tendas para o verão

Nós amamos o verão! Por isso estamos aproveitando a melhor estação do ano para rechear a nossa plataforma com ideias inspiradoras para você aproveita a estação mais quente do ano com muito, muito estilo. O homify não foca somente em arquitetura e decoração – nós focamos também em tendências práticas e funcionais para ajudar vocês a terem acesso sobre o melhor conteúdo na hora de procurar inspirações para uma reforma, construção e decoração.

Além de estarmos nos meses mais quentes do ano, também temos que pensar não só em como aproveitar o calor mas também em como se proteger das temperaturas altíssimas que chegam e se alojam durante esse período. Tendas e guarda-sóis são recursos ideais para ajudar você a não só deixar a sua casa mais bonita esteticamente falando mas protege à você e seus filhos dos raios cancerígenos que podem fazer mal a saúde.

Aqui estão alguns estilos que vão transformar o visual do seu jardim, deixando o espaço mais confortável e agradável. Todos os seus vizinhos vão pensar em copiar estas ideias.