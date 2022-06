Cozinhas ao ar livre

É verão e todos nós estamos morrendo de calor com as temperaturas altas que chegam para ficar todo mês de janeiro. Os churrascos e almoços em família são praticamente constantes. Seja na varanda, no jardim, no quintal ao fundo de casa ou até mesmo aquele almoço na praia – tudo vale para se refrescar! Com isso em mente nós decidimos mostrar para vocês algumas ideias de como organizar a sua cozinha ao ar livre.

Não importa o tamanho do seu espaço, o que vale é você não precisar enfrentar a cozinha quente nos dias de verão. Veja só: