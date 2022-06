7 erros ao decorar o banheiro

Os espelhos redondos ou em outros formatos, com molduras trabalhadas, ficam lindos nos lavabos, que são usados apenas socialmente. Já os banheiros utilizados no dia-a-dia devem contar com espelhos retangulares ou quadrados na extensão exata da pia ou pouco menos. O objetivo é a visualização adequada do rosto e do colo na hora de se realizar as práticas de higiene e limpeza. De quebra, esse tipo de espelho é discreto no conjunto e ajuda a dar impressão de amplidão ao banheiro.