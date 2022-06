11 casas construídas com baixo orçamento que você vai querer morar

Madeira – Esse material é ótimo para casa de baixo custo. É bonito, resistente e excelente isolante térmico, mas precisa de manutenção. Também é importante conferir, na hora da compra, se a madeira foi selecionada e tratada com inspeção do IBAMA para garantir que não seja de extração ilegal.

Tijolo modular – Tijolo ecológico e muito econômico, pois não precisa de argamassa para unir as peças, usando para isso cola à base de PVA. O melhor tipo é com furos que podem ser preenchidos com concreto e ferragens, que também facilita a construção de colunas e vigas.

Blocos pré-moldados – Podem ser fabricados em PVC ou outros materiais, o que torna a construção mais rápida. A casa chega quase pronta no local da construção, pois as paredes são pré-moldadas e montadas no local da compra e depois instaladas no canteiro da obra.

Container – Excelente opção para casas de baixo custo, pois o container é uma estrutura fácil de encontrar e comprar, mas deve passar por empresa especializada que o torne devidamente habitável e confortável, podendo também ser customizado.