Arte na decoração

Desde os primórdios da civilização, o homem foi atrás de formas de expressão que podiam transcender a vida física e material; uma maneira de dar vazão ao imaginário individual e coletivo, e assim transformar a própria realidade e a de todos ao seu redor. Essa transformação se dá através da arte, plataforma que inclui infinitos recursos diferentes através dos quais podemos criar reflexões diretamente no nosso subconsciente, a fim de impulsionar a corrente evolutiva na qual estamos inseridos. A variedade de obras de arte que já foram construídas pelo homem é incontável, e muitas delas continuam preservadas em museus, galerias e acervos pessoais. Em um período capaz de multiplicar o número de artistas disponíveis a causar tal revolução, multiplicam-se também os resultados dessas pesquisas artísticas. Hoje em dia podemos abrigar, no conforto de nossas casas, peças de diferentes artistas, de grandes nomes ou não (o que não necessariamente implica na qualidade das obras), trazendo para nosso cotidiano essas formas de expressão e transcendência. Adequar na decoração objetos, quadros, esculturas e afins, está cada vez mais comum e é por isso que estamos abordando mais uma vez esse tema em um novo Livro de Ideias: selecionamos aqui mais peças artísticas e decorativas para te mostrar que construir um acervo pessoal é um ganho muito rico, tanto para a sua vida pessoal, como para a decoração do ambiente em que elas estão inseridas. Navegue por essas novas referências, e inspire-se a trazer mais arte para a sua vida!