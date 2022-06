Salas de jantar inovadoras

Jantares elegantes, com a mesa cheia de amigos, comida sofisticada e papos intelectuais. Quando pensamos no cenário desse tipo de evento, talvez venha à nossa mente um ambiente sério, elegante e… chato. Mas isso pertence ao passado! A revolução contemporânea talvez tenha trazido mais cor e liberdade às nossas vidas, e justamente por isso, os espaços que antigamente eram estruturados de maneira mais formal ganharam um novo tipo de ambientação! Algumas regras existem dentro do universo da decoração, mas hoje em dia elas se resumem à criar ambientes de bom gosto, equilibrados e que exalem harmonia. O resto, fica por conta do proprietário! Você pode escolher o tipo de energia que deseja criar no seu espaço pessoal, mas, mais do que nunca, decorações alegres e com boas vibrações, estão super em alta! Para quebrar a monotonia de rotinas que muitas vezes são pra lá de robotizadas, nada melhor do que uma sala de estar ou de jantar que vá em direção oposta aos padrões sérios de antigamente. Como as salas de jantar possuem um papel fundamental dentro das casas, principalmente na hora de reunir a família e amigos para um ritual gastronômico, hoje em dia elas podem possuir estéticas totalmente fora do convencional, abusando de cores vibrantes, elementos com design super moderno e disposição arrojada. Nós reunimos nesse Livro de Ideias algumas salas de jantar que inovam em sua decoração, justamente para que você faça o mesmo em sua casa! Confira nossas dicas, inspire-se e continue navegando pelo Homify para encontrar as referências que tanto buscava para deixar a sua casa com a sua cara!