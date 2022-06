Decoração em P&B

Para quem não conhece, existe uma linha de pensamento filosófica e religiosa asiática chamada de Taoísmo. É dele que se deriva um símbolo e um conceito muito conhecidos também no mundo ocidental: o Yin-Yang. Para os que não se recordam, o Yin-Yang é simbolizado por um círculo metade preto e metade branco, que engloba também uma intersecção de cores entre as duas metades. O que os taoístas estão tentando dizer é que existem basicamente duas forças, complementares e opostas, e que estão presentes em todas as coisas: o Yin é o princípio feminino, a água, a passividade, escuridão e absorção. O Yang é o princípio masculino, o fogo, a luz e a atividade. Partindo dessa filosofia e trazendo essa inspiração para o universo da decoração, a combinação do preto com o branco pode deixar um cômodo com uma cara bastante especial. Pode parecer uma forma simples de decorar um espaço, mas a proporção com que se utiliza as duas cores e os elementos que designamos para cada uma delas, é o que vai fazer toda a diferença no resultado final. Nós selecionamos alguns exemplos de espaços que mesclam o preto e o branco de uma maneira que resulta em harmonia e elegância. Confira!