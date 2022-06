5 maravilhosos arquitetos e arquitetas de Curitiba

A arquitetura costuma aflorar de maneira exuberante nos mais diversos lugares do Brasil. Entretanto, a jovem cena da arquitetura de Curitiba, cidade de Paulo Leminski, da Ópera de Arame e de seu famoso Jardim Botânico, vem chamando atenção nos último anos.

A capacidade de sua arquitetura, com certo destaque para a arquitetura de interiores, de absorver as demandas dos mais diversos segmentos de renda e as exigências formais dentro de estilos canônicos ou mais diversificados dá destaque à produção que vem ocorrendo na última década.