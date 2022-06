Salas de estar criativas

O primeiro exemplo deste Livro de Ideias traz uma sala pra lá de eclética e elaborada! Esse espaço passa longe do minimalismo, mas sua organização funciona tanto que nos passa uma ótima sensação. Aqui, elementos de vários tipos, etnias, cores e texturas, combinam-se entre si e deixam o espaço com uma cara super eclética. O contraste entre paredes e almofadas é o que rege boa parte dessa fluidez criativa, que é sublinhada através de peças com design moderno, plantas com estilo fora do comum e iluminação brilhante.