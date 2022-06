Os magnifícos projetos de Marcio Kogan

O conceito subjacente deste projeto pode ser descrito em uma só imagem: um volume longitudinal com grandes portas de vidro deslizantes que sustentam uma caixa de madeira delimitada por lajes de betão. O volume engloba um programa coletivo com sala, área de serviço e cozinha. No segundo andar, ficam os três quartos, escritório e home-theater. A simplicidade conceitual e o programa da casa fundem-se numa estrutura igual e simplificada: um conjunto de 14 pilastras organizadas através de duas linhas que sustentam toda a construção. Abrindo as portas de vidro do piso térreo, todo esse espaço se torna aberto e se funde com o jardim.