Design de paredes

Acredito que todos concordam que paredes brancas, sem personalidade e vida, são coisas do passado. Mais e mais surgem novos tipos de cores, texturas, papéis de parede e adesivos para deixar as paredes da sua casa com uma cara super personalizada e moderna. Muitas vezes nos preocupamos demais com o tipo de móveis que vamos usar, quais obras de arte pendurar pela casa e o tipo de iluminação que queremos, mas esquecemos que às vezes detalhes simples em uma das paredes pode causar um impacto incrível no cômodo inteiro! Se você possui uma parede ainda em branco , talvez seja o momento de procurar algumas referências para deixá-las com outra proposta! Nós aqui do Homify, que sempre queremos facilitar a sua vida, selecionamos algumas tendências quando o assunto é inovar nas paredes esquecidas de sua residência. Seja na sala de estar, na cozinha, no quarto, no banheiro ou no hall de entrada, aqui vão nossas dicas de inspiração! Lembre-se que, às vezes, você não precisa alterar toda a decoração de um cômodo, mas apenas algum fator chave do ambiente, quando adulterado, pode deixá-lo todo com uma cara nova. Confira esse Livro de Ideias, inspire-se, e continue navegando por todas as seções de nosso site para encontrar exatamente aquilo que faltava para fazer de sua casa a morada de seus sonhos!