Casa com projeto casual em formato de L

Você gosta de espaços amplos e abertos, mas que conseguem manter sua privacidade, mas não tem idéia de como criar uma moradia com estas características? Não se preocupe! Hoje nós temos uma ideia especial que reúne estes dois objetivos.

A casa que será apresentada é resultado do trabalho dos arquitetos da ATELIER N Você vai ver esta bela residência em forma de L, de tamanho médio com cerca de 135,73 m². Além da beleza arquitetônica, a paisagem ao redor, cercada por montanhas, é um dos pontos altos. Confira uma casa que é confortável, relaxante e cheia privacidade. Venha com a gente!