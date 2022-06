​10 piscinas elevadas econômicas que se encaixam em qualquer quintal

Uma piscina elevada oferece uma das melhores vistas que um jardim pode ter. Ela também embeleza um ambiente sem você precisar de muitos elementos adicionais. Mas as razões para construí-la acima do solo vão além da estética. Muitas vezes, quando o jardim é mais antigo, é normal que as raízes das plantas tomem conta do solo de modo que a escavação não seja a melhor opção.

Com uma piscina elevada, qualquer quintal, jardim ou terraço ganha um estilo moderno e elegante, além de ser um grande recurso para obter uma vista privilegiada. Para mostrar o que queremos dizer, veja diversos exemplos de piscinas elevadas que embelezam qualquer espaço e que são capazes de transformar um quintal comum no melhor lugar do mundo para relaxar.