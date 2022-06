Salas de estar pequenas

Não é novidade para ninguém que, em algumas cidades, o preço do metro quadrado anda aumentando e o tamanho dos espaços vêm diminuindo. Devido à fatores como a gentrificação e o aumento populacional, é cada vez mais complicado adquirir novos imóveis, principalmente quando nosso orçamento é um pouco mais limitado. Ao adquirir algum desses imóveis, um novo obstáculo se põe no caminho: saber utilizar de maneira inteligente o espaço disponível a fim de saciar todas as nossas necessidades de convivência nele. Algumas grandes redes de lojas de móveis já estão antenadas nesse fato, e por isso mesmo cresce a oferta de móveis compactos, feitos especialmente para consumidores que buscam reduzir superfícies para ganhar espaço. Outra alternativa continua sendo a escolha de encomendar móveis sob medida, mas muitas vezes isso acaba sendo uma escolha um pouco mais cara, dependendo da cidade e do fornecedor.

Para te mostrar que nem tudo está perdido e que existe uma variedade grande de móveis que não perdem na qualidade do design em função de seu tamanho reduzido, vamos ilustrar aqui neste Livro de Ideias alguns exemplos para você se inspirar a projetar a sua sala de estar nova com todo a atenção que ela merece! Além do mobiliário, confira algumas salas prontas que conseguem se adequar super bem à espaços mais limitados!