10 ótimas ideias de espelhos para banheiros

Temos aqui uma peça das mais interessantes. As linhas modernas e o estilo clean do banheiro são valorizados pelo vidro que dá para a área externa, onde temos um jardim interno. Tudo isso é completado pelo espelho que é sustentado por duas hastes de metal, o que cria uma sensação de leveza e descontração. Desta forma, o espelho do banheiro se posiciona como uma peça quase independente do restante do décor, mas ao ao mesmo tempo integrada com a proposta de modernidade e com uma funcionalidade única. Reparem como a vegetação do jardim parece ter continuidade, dentro do banheiro, graças aos pequenos vasos abaixo da pia.