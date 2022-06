Home Office: as 10 melhores mesas para computador

É comum termos casais ou colegas trabalhando juntos na estrutura de home office. Neste exemplo, podemos ver que a mesa de madeira com frisos laterais é ampla o suficiente para que duas pessoas trabalhem simultaneamente. A decoração investe nos tons neutros, enquanto o papel de parede chega com uma superfície texturizada, criando a sensação de acolhimento no local. As prateleiras e balcões investem numa linha quase minimalista de design, o que deixa a sala com um ar surpreendentemente leve, mesmo com todo o viés empresarial do décor.