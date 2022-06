10 dicas geniais para montar um bar na sala

Nessa foto pode-se observar outro ângulo do mesmo aparador bar para sala, permitindo perceber melhor a proposta do projeto de decoração. O design neutro – investindo principalmente no branco e na madeira – faz um curioso contraste com as peças mais tradicionais do mobiliário, como o aparador, com os elementos mais modernos, como os quadros e a poltrona.

A boa localização do aparador/bar na sala é outro ponto de destaque, privilegiando a mobilidade e a funcionalidade de peça.