Arquitetura de Interior com Karin Moraes

As paredes de pedras deixam complementam esse ambiente rústico e único. Seu telhado em madeira escura envernizada é o toque final para completar o projeto. As janelas vermelhas nos dão a sensação de conforto. O vermelho foi utilizado sabiamente entre a sala de jantar e de estar e no restante da casa. Pequenas doses distribuídas pelos espaços internos e externos deixam essa residência mais calorosa, confortável e agradável. Um cenário perfeito para uma deliciosa tarde de inverno em um casa de campo com amigos íntimos e familiares.